Harry Kane, capitán de Inglaterra, no ocupará el brazalete arcoíris One Love, con el que el país pretendía protestar contra las injusticias que se viven en Qatar.

“La FIFA ha dejado muy claro que impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes usan los brazaletes en el campo de juego. Como federaciones nacionales no podemos poner a nuestros jugadores en una posición en la que puedan enfrentarse a sanciones”, comunicaron las asociaciones de fútbol de Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Holanda y Suiza.

Los equipos argumentaron que no pueden exponer a sus jugadores a sufrir sanciones deportivas, las cuales podrían ir desde amonestaciones hasta la petición de abandonar el campo de juego.

“Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA, creemos que no tiene precedentes. Le escribimos en septiembre informándoles de nuestro deseo de utilizar el brazalete One Love para apoyar activamente la inclusión en el fútbol, ​​y no obtuvimos respuesta”, indicaron en el comunicado público.

Partidos del lunes

Este lunes debutan dos de las selecciones más fuertes procedentes de Europa: Inglaterra o Países Bajos. También llega la hora de Estados Unidos, que no estuvo presente en el Mundial de Rusia en 2018.

Estos son los horarios: