El futbolista de Colo Colo y seleccionado nacional, Brayan Cortés, fue denunciado ante Carabineros tras atropellar a una motociclista el pasado 17 de agosto y no por cumplir con el pago de los daños, aseguró la involucrada Darlinz Gaete.

El hecho ocurrió en la esquina de Avenida Calera de Tango con San José de Nos, donde la víctima fue impactada por la camioneta del guardameta, provocándole heridas leves y daños de consideración a la moto.

Tras el accidente, Cortés acompañó a la víctima hasta la llegada de la ambulancia. Fue en ese momento en donde se comprometió a financiar la reparación de la moto, llegando a un “trato de palabra” por los daños causados.

Sin embargo, la víctima aseguró que el futbolista no habría cumplido con este compromiso.

En conversación con 24 Horas, la afectada aseguró que le envió el presupuesto: “Se lo mandé y no lo molesté más. Resulta que hoy le mando el valor del presupuesto y me dice que no, que el presupuesto sale fuera de lo que él puede pasar y dijo que la culpa fue mutua, la responsabilidad de los dos. El presupuesto final de la moto es de $ 2.700.000 y, en este caso, lo que él está cubriendo me dijo que máximo un millón. Ni siquiera le cobré gastos médicos”.

“Siento que tal vez los dos tenemos responsabilidad, pero no tengo por qué también hacerme responsable de todo”, añadió Gaete.

Por su parte, y tras ser consultado por el tema, el arquero de Colo Colo se redujo a decir: “Hablen con mi abogado”.

Desde el entorno de Brayan Cortés aseguran que la situación habría ocurrido luego que la mujer adelantara por la derecha y en una ciclovía, provocando así el accidente.