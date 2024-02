El centrocampista de Colo Colo, Arturo Vidal, respondió a las críticas del ministro de Deportes, Jaime Pizarro, quien afirmó que el jugador de la selección nacional no entendía la gravedad de lo que estaba sucediendo en el Estadio Nacional, después de que un grupo de seguidores del equipo causara destrozos durante el partido de la Supercopa 2024.

¿Qué dijo Vidal?

Durante un stream en su cuenta de Twitch, Vidal fue mencionado con el mensaje: “Jaime Pizarro, ministro del cahuin”.

En respuesta, el volante expresó su molestia y declaró: “Se quiere meter en la conversación, no te metas, tienes que hacer lo que tú… Tú eres el ministro del Deporte, preocúpate de… se mete en lo que dije yo“.

“Debe ser que no tiene trabajo que hacer, no cacho. Qué lata porque es una buena persona, no tengo nada en contra de él, lo he saludado bien, pero ya cuando se meten conmigo ya no va eso“, sentenció.

Cabe destacar que Arturo Vidal posterior a que se suspendiera el duelo por la Supercopa salió hablando con la prensa expresando que “no era innecesario terminar el partido faltando 13 minutos” y que, en partidos de talla mundial, como el de Argentina con Brasil en Clasificatorias a Qatar, los barristas “se estaban matando y se siguió jugando”.

“La violencia no le puede ganar al fútbol y da mucha rabia, no pueden ser tan graves las cosas en este país, en otros lados pasan cosas peores y se sigue jugando”, insistió.

La reacción de Vidal