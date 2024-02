El ministro de Deportes, Jaime Pizarro, respondió a los dichos del mediocampista de Colo Colo, Arturo Vidal, luego de que este criticara la suspensión de la Supercopa debido a los graves incidentes en el Estadio Nacional.

“Es lamentable, la violencia no le puede ganar al fútbol, da rabia, era innecesario suspender cuando quedaban 10 minutos. Esto no puede ensuciar al fútbol, en otros lados hay cosas peores y se sigue jugando. En el Argentina-Brasil se estaban matando y siguieron jugando. Por qué acá no“, comentó el volante del cacique.

En este contexto, el secretario de Estado se refirió a los polémicos dichos del mediocampista y señaló que “a veces el jugador está inmerso en su actividad, en la cancha, en el vértigo del partido, la definición de una final y entonces no tiene el alcance de lo que estaba perimetralmente sucediendo y esa dimensión probablemente lo hace algo distinto”.

Asimismo, explicó que coinciden en que no queremos que la violencia esté presente en la actividad deportiva. “En eso estamos de acuerdo, pero creo que esa visión que había de lo que era el partido no se correlacionaba con lo que estaba sucediendo“, agregó.

Pizarro además señaló que “hay que condenar la violencia, en todo lo ocurrido, hubo fuego y daños en la infraestructura“.

“El principal desafío es que los eventos se puedan desarrollar tranquilamente, que puedan exponer la disciplina, no queremos llegar a que solo sea disminución de aforo para que sean posible, aunque sí son elementos que se deben te