“Los árbitros me matan”: Esgrimista N°.1 del mundo protagoniza momento de furia tras perder competencia en Juegos Olímpicos

Sandro Bazadze expresó su descontento en la zona mixta y hasta insinuó que podría retirarse del deporte tras ser declarado perdedor por los jueces del mega evento deportivo.

El actual número 1 del mundo en esgrima modalidad de sable, Sandro Bazadze, protagonizó un momento de furia este sábado durante los Juegos Olímpicos, que causó polémica en el mundo del deporte.

El georgiano explotó contra jueces y organización tras ser declarado perdedor en su enfrentamiento con el egipcio Mohamed Amer en los octavos de final.

El combate, que estaba igualado 14-14, se resolvió en la última acción con un aparente ‘toque mutuo’.

Bazadze aseguró que había alcanzado a su rival con su espada y debía ser considerado ganador. A pesar de revisar la jugada en el videoarbitraje, los jueces decidieron no modificar la decisión, permitiendo que Amer avanzara a la siguiente ronda.

Bazadze, visiblemente enfadado, explotó delante de todos y expresó su descontento en la zona mixta. “Por segunda vez, como en Tokio, los árbitros me matan”, afirmó.

“En Tokio destruyeron mi vida, casi acabaron con mi carrera. Pero regresé, fui el primero en el mundo y me preparé para los Juegos Olímpicos, pero ella me mata”, expresó evidentemente molesto, refiriéndose a la jueza del combate.

El esgrimista georgiano insinuó que podría retirarse del deporte: “¡Mi carrera está terminada, está hecho! ¿Cómo puedo volver cuando los árbitros me matan todo el tiempo?”.

Además, criticó la revisión del videoarbitraje: “He entrenado para esto durante 21 años y ella me trata como si no fuera nadie. Cuando le pedí que me explicara, se dio vuelta y se fue. ¿Dónde está la justicia?”.