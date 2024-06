Alcaraz vence a Zverev en Roland Garros y se convierte en el hombre más joven en ganar Grand Slam en todas las superficies

En un juego intenso que duró más de cuatro horas, Carlos Alcaraz (3°) se alzó con la victoria en Roland Garros al vencer a Alexander Zverev (4°).

El español superó a su par alemán con parciales de 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2 en un duelo apasionante.

Con esta gran victoria, Alcaraz ganó su tercer título de Grand Slam y se convirtió en el hombre más joven en conseguir un título de Grand Slam en todas las superficies.

En condiciones de viento, el español mostró su intrépido estilo de tenis frente a una animada multitud parisina.

Habiendo salvado múltiples puntos de quiebre para mantener la ventaja en el set decisivo, se adelantó con un doble quiebre antes de servir para la victoria en cuatro horas y 19 minutos, hundiéndose en el suelo y golpeando sus puños con deleite.

Alcaraz es el hombre más joven en triunfar en el Abierto de Francia desde que su compatriota Rafael Nadal ganó el tercero de sus 14 títulos individuales en 2007.

The moment Carlos Alcaraz won his first Roland-Garros title 🏆🇪🇸#RolandGarros pic.twitter.com/a57JqQMJ1O

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2024