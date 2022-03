La FIFA confirmó este miércoles que en la primera fase de venta de de entradas para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 se han vendido 804.186 localidades, según publicó el organismo.

“Las entradas individuales, especialmente las del partido inaugural y las últimas eliminatorias, fueron las más demandadas, pero también se vendieron tanto abonos de selección como abonos para cuatro estadios. En total, 804.186 seguidores ya disponen de entradas para acudir a los estadios de Qatar a final de este año”, informó la FIFA en su página web.

Tras el periodo de venta inicial por sorteo, aficionados de todos los rincones del planeta han mostrado un gran interés por esta nueva fase de venta por orden de solicitud. Los diez países desde los que se ha adquirido un mayor número de entradas son Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, México, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, India, Brasil, Argentina y Arabia Saudí.

Aquellos aficionados que no consiguieron sus localidades, podrán solicitarlas en la página de la FIFA, durante el próximo periodo de venta por selección aleatoria, que comenzará el martes 5 de abril.

Además, este viernes 1 de abril, se realizará el sorteo de los grupos para el Mundial en Doha, aunque todavía no se habrán completado todas las repescas y playoffs que definirán las selecciones que aún no han materializado su presencia dentro de las 32 que participan en el gran torneo.

