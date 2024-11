Young Cister reflexiona sobre su carrera y la importancia de la salud mental en microdocumental de su concierto en La Florida

El artista, detrás de éxitos como "Casi amor de verano" y "La Terapia" lanzó un microdocumental sobre su camino al Estadio Bicentenario de La Florida, donde comparte los desafíos emocionales y mentales que ha enfrentado.

En un emotivo preludio a su concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida, el cantante chileno Esteban Cisternas, conocido en el mundo musical como Young Cister, ha lanzado un minidocumental que captura su experiencia en el camino hacia lo que denomina su “Primer Estadio”.

Este trabajo audiovisual, compartido en su canal de YouTube, recorre las dificultades y desafíos personales y emocionales que ha enfrentado a lo largo de su carrera, destacando los obstáculos relacionados con la salud mental que, según él, han sido una constante en su vida profesional.

En el documental, Young Cister se abre a sus seguidores con un mensaje sincero sobre la importancia de este show y el impacto que ha tenido en él, tanto a nivel personal como artístico.

“El tiempo vuela. La vida cada vez se pone más rápida. Hay veces que quisiera detener un poco el tiempo, respirar y darme cuenta de los logros. Desearía no pensar tanto las cosas y disfrutar más de los momentos que estoy viviendo. Al igual que tú, yo también me frustro. Lo he intentado muchas veces… y fallé”, declara el artista en un fragmento del video.

La producción audiovisual revela imágenes íntimas del proceso de preparación, desde los ensayos hasta las pruebas de sonido, mostrando la dedicación del equipo técnico y los momentos previos a la presentación, en la que participaron destacados invitados internacionales.

Las escenas, capturadas durante las 24 horas previas al show, documentan tanto la logística como la tensión emocional del artista al enfrentar uno de los conciertos más grandes de su carrera.

Young Cister destaca también el apoyo que ha recibido de su familia, amigos y fanáticos, quienes, según sus palabras, han sido fundamentales para superar sus dudas y miedos en los momentos de mayor dificultad.

“No puedo creer que estoy a minutos de comenzar mi primer estadio. Y te lo juro, desde lo más profundo pensaba que no lo lograría. Mi cabeza estaba a mil por hora todo el tiempo diciéndome que esto es demasiado para mí. ¿Pero qué tal si lo intentamos una vez más?”.

El concierto en La Florida marca un hito en la carrera de Young Cister, quien a través de este minidocumental no solo comparte la celebración de un logro artístico, sino también un testimonio honesto sobre la importancia de enfrentar los propios desafíos mentales y emocionales, y cómo estos no deben ser un obstáculo para alcanzar los sueños.

Revive “El Primer Estadio” a continuación: