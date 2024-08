Netflix anuncia serie documental de Victoria Beckham: Tratará sobre sus imperios en la moda y belleza

La noticia sucede al éxito que tuvo la docuserie que relata el ascenso de su marido, David Beckham, como estrella del fútbol. Titulada "Beckham", fue estrenada en 2023 y también abordó el estatus de la exintegrante de las Spice Girls como ícono de la cultura pop.

Victoria Beckham tendrá su propia serie documental en Netflix.

La noticia fue confirmada por la propia compañía el miércoles 21 de agosto, durante un panel en el Festival de Televisión Internacional de Edimburgo.

“Sus días de Posh Spice pueden haber quedado atrás, pero hoy, Beckham está en un viaje para construir un imperio de la moda. Y ahora, los fans podrán ver la historia detrás de todo”, relata el eslogan.

Desde Tudum, sitio complementario oficial de la plataforma de streaming, fue señalado que la docuserie de la celebridad británica tratará directamente sobre su dirección creativa en los negocios de la moda y la belleza.

En esa misma línea, explorará “su momento en el centro de atención mundial” y contará “con acceso exclusivo a Victoria, su familia y sus allegados”.

El anuncio llega tras el éxito de Beckham en 2023, docuserie que narra el ascenso de su marido, (David Beckham) como estrella del fútbol a nivel mundial. También refleja el estatus de la exintegrante de las Spice Girls como ícono de la cultura pop.

La serie, en tanto, contará con la producción ejecutiva de Nicola Howson (Beckham, 99 y Save Our Squad), nominada a los Emmy, y Julia Nottingham (Pamela: A Love Story y The Greatest Night in Pop), nominada a los BAFTA.

Y aunque todavía no se ha revelado el nombre a cargo de la dirección, se confirmó que estará bajo el alero conjunto de Studio 99 y Dorothy St Pictures.