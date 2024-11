“Me importan un carajo”: Tyler, The Creator arremete contra los fans “racistas” de Taylor Swift por intentar “cancelarlo”

Tyler, The Creator se ha dirigido a un grupo de seguidores de Taylor Swift, a quienes acusa de “racismo”, luego de recibir críticas y llamados a la “cancelación” por letras antiguas de sus canciones.

En un concierto sorpresa en Boston, realizado el 31 de octubre para promover su último álbum Chromakopia, el rapero, de 33 años, manifestó que algunos “Swifties” intentan afectarlo a raíz de contenido lírico de sus primeros trabajos.

Mientras se presentaba desde la cima de un contenedor de transporte verde con el nombre de su disco en grandes letras negras, Tyler dijo al público: “Hay ‘Swifties’ racistas enojadísimas conmigo, sacando a la luz letras viejas (de mis canciones)” según se escucha en grabaciones del evento.

Lee también: Tyler, The Creator estrena “Noid”: El sencillo que da inicio a su nueva obra musical “Chromakopia

En tono desafiante, añadió: “Perras, vayan a escuchar Tron Cat. Me importan un carajo”, en referencia a una controvertida canción de 2011 que generó polémica en su momento.

Las reacciones negativas hacia el artista habrían surgido tras su reciente ascenso al primer puesto en la lista Top Artists de Spotify a nivel mundial, desplazando a Swift de su habitual liderazgo, de acuerdo con los datos de Chart Data.

En redes sociales, como X/Twitter, algunos seguidores de la voz tras Cruel Summer han criticado ciertas letras de canciones de Tyler, calificándolas de “extrañas y ofensivas”.

Tyler, the Creator is #1 on the global Spotify Top Artists chart for the first time since the chart launched.

He dethrones Taylor Swift. pic.twitter.com/tBXVJQhRNp

— chart data (@chartdata) October 29, 2024