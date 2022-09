HBO Max finalmente liberó este lunes el primer teaser de The Last of Us, su nueva serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes interpretarán a Joel Miller y Ellie, respectivamente.

Esta adaptación de The Last of Us se centrará en la historia conocida en el primer juego, donde Joel, un contrabandista, cuida a una pequeña Ellie luego de que el mundo colapsara tras una pandemia.

La pandemia, originada por la cepa del hongo Cordyceps, causó que gran parte de los humanos se convirtieran en horribles criaturas caníbales. En el teaser se alcanzan a apreciar estos temibles -y peligrosos- chasqueadores.

La serie está a cargo de Craig Mazin, creador de Chernobyl, y Neil Druckmann, guionista y director del videojuego que inspira la serie. Por su parte, en el reparto también se encuentra Gabriel Luna (Tommy), Nico Parker (Sarah), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Anna Torv (Tess) y Storm Reid (Riley Abel), entre otros.

Aún se desconoce la fecha de lanzamiento de esta entrega, aunque HBO Max anunció que sería en 2023, probablemente a mediados de año, si es que no ocurre ningún contratiempo.