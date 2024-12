Tom Holland dice que actuar con Zendaya es una “bendición” y destaca la química entre ambos: “Es lo mejor que me ha pasado”

Ambos actores retomarán sus papeles como Peter Parker y MJ en la próxima entrega de “Spider-Man”, cuya producción está prevista para 2025. Además, protagonizarán una nueva película de Christopher Nolan junto a un elenco que incluye a Matt Damon, Anne Hathaway y Charlize Theron.

Zendaya y Tom Holland, quienes han compartido pantalla en tres películas de Spider-Man, continúan siendo uno de los dúos de celebridades más reconocidas en Hollywood.

En una reciente aparición en el podcast navideño Dish, el actor británico solo tuvo buenos comentarios tras ser consultado respecto a su experiencia trabajando junto a quien es su pareja en la vida real.

Asimismo, aseguró que tanto él como los equipos de producción quedan felices de que ambos estén entre sus filas: “A los estudios les encanta. Es una sola habitación de hotel”, bromeó en un inicio.

“Es una bendición. Lo mejor que me ha pasado en la vida”, agregó luego.

“Es esa cosa perfecta cuando estás en el set y un director te da una nota con la que tal vez no estás de acuerdo, o sé que a ella no le gusta particularmente, y surge como esa mirada familiar del uno al otro como de… No puedo esperar a que comentemos esto juntos más tarde”, explicó.

Sin embargo, antes de eso, compartirán pantalla en el nuevo proyecto del galardonado director Christopher Nolan.

La película, que será estrenada el 17 de julio de 2026 por Universal Pictures, contará también con un elenco destacado que incluye a Matt Damon, Anne Hathaway y Charlize Theron, según confirmó Variety en noviembre.

En el mismo podcast, Holland reveló en el podcast que aún no ha tenido acceso al guion de dicho proyecto todavía. “Es muy secreto. No ha contado mucho de qué se trata. Cuando esté listo, lo anunciará”, afirmó.