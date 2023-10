(CNN) – La película del concierto de Taylor Swift no se ha estrenado todavía y ya está batiendo récords de taquilla.

Cinemark, una cadena de cines con alrededor de 500 salas, dijo que la venta de boletos para “Taylor Swift: The Eras Tour” está “estableciendo récords de preventa nacional” con una demanda “10 veces mayor” que cualquier otra película estrenada a través de la compañía.

La reacción ha “sorprendido a todos”, anunció Cinemark en un comunicado de prensa.

El entusiasmo ha ido aumentando por la película de tres horas de duración, que se estrena el viernes 13 de octubre. Incluso se emitió un anuncio de la película durante el programa “Sunday Night Football” de NBC el fin de semana pasado, donde Swift hizo una aparición para animar a su posible novio, Travis Kelce, estrella de los City Chiefs de Kansas.

Cinemark no es la primera cadena de cines que registra un aumento en las ventas gracias a Swift: AMC Theatres anunció previamente que la película del concierto The Eras Tour “rompió récords de ingresos por ventas anticipadas de entradas en un solo día”, con US$ 26 millones vendidos la primera fecha de preventa, el 31 de agosto.

La película de Swift batió el récord de un solo día a menos de tres horas de que las entradas estuvieran disponibles, lo que llevó a AMC a agregar funciones adicionales en horarios disponibles.

Se espera que la película del concierto, que se proyecta en algunos cines tanto en versión IMAX como estándar, recaude entre US$ 100 y 125 millones en su primer fin de semana, según estimaciones de la industria.