“Gaga no le debe explicaciones a nadie”: La férrea defensa de Taylor Swift a Lady Gaga ante rumores sobre un posible embarazo

Luego de que Lady Gaga negase públicamente estar embarazada haciendo referencia a una canción de Taylor Swift, la también cantante salió públicamente en su defensa en redes sociales y calificó como "invasivo e irresponsable" emitir comentarios sobre el cuerpo de las mujeres.

(CNN) — A Lady Gaga le gustaría desviar la atención de las especulaciones sobre futuros bebés monstruos a la importancia de votar.

La superestrella del pop se enfrentó hábilmente a las falsas habladurías de que está embarazada publicando en TikTok una frase que tomó prestada de otra famosa cantante.

En la publicación, la artista de 38 años utilizó un clip de voz en off en el que una persona dice: “No tengo que encontrar una estética. Yo soy una estética. Quiero decir, estoy segura de que hay alguien ahí fuera ahora mismo que está entrando en Pinterest intentando escribir todos estos adjetivos para describirme”.

“No estoy embarazada, sólo estoy destrozada llorando en el gimnasio”, se lee sobre el vídeo. (“Not pregnant—just down bad cryin at the gym).



Es una frase de la canción Down Bad, de Taylor Swift, incluida en su último disco de estudio: The Tortured Poets Department (2024).

Swift se dio cuenta de la alusión a su música y dejó un mensaje en los comentarios.

“¿Podemos estar todos de acuerdo en que es invasivo e irresponsable hacer comentarios sobre el cuerpo de una mujer?”, escribió. “Gaga no le debe explicaciones a nadie y tampoco lo hace ninguna mujer”.

Lady Gaga, en tanto, cuyo verdadero nombre es Stefani Germanotta, pidió a los espectadores de su TikTok que se registraran para votar para las próximas elecciones de Estados Unidos en HeadCount.

