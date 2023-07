Tras la muerte de la cantante Sinéad O’Connor se han recordado diversos momentos de su carrera, y uno de ellos fue el 12 y 13 de octubre 1990, cuando participó en un concierto en Chile organizado por Amnistía Internacional.

Dicho evento llevaba el nombre “Un abrazo a la esperanza” y se realizó en el Estadio Nacional, en medio del retorno de la democracia en el país. En dicho concierto participaron artistas como Inti-Illimani, Congreso, Luz Casal, Rubén Blades, Wynton Marsalis, Sting, Peter Gabriel, Los Ronaldos, New Kids on the Block, Fernando Saunders y Jackson Browne.

La cantante irlandesa se presentó en el segundo día del concierto, compartiendo el escenario con familiares de detenidos desaparecidos y sobrevivientes de la dictadura cívico-militar, quienes compartieron sus vivencias. Esto provocó la angustia de la artista, al recordar los conflictos que estaban ocurriendo en su país.

En su presentación encendió una vela para recordar al fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, una de las víctimas del Caso Quemados durante la dictadura que lideró Augusto Pinochet.

“Recuerdo que era un momento muy triste para mí, yo ese momento era muy joven, tenía 23 años, y vivía en un país donde había mucho conflicto. Entonces estar ahí reflejaba la misma tristeza que yo sentía en casa”, relató Sinéad O’Connor en el 2015, cuando volvió por segunda vez tras 25 años.

“No había sido invitada desde la última vez en 1990, quizás porque lloré demasiado”, dijo en EFE en el marco de su visita a Chile para participar en el festival Womad.