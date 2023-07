Durante la tarde de este miércoles se informó la muerte de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor a los 56 años de edad.

“Con tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil”, señaló su familia.

La noticia fue reportada por RTE, la emisora ​​pública de Irlanda, quienes dieron a conocer el comunicado de la familia de O’Connor, donde no se detalla la causa de su deceso.

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, lamentó “profundamente” la muerte de la artista. “Su música era amada en todo el mundo y su talento era inigualable e incomparable”.

O’Connor, que alcanzó fama mundial en 1990 con la canción Nothing Compares 2 U, tuvo una exitosa carrera musical, marcada por sus polémicas opiniones políticas y religiosas.

Tras romper una foto del papa Juan Pablo II en 1992 en un programa de televisión, se ordenó sacerdotisa de una orden católica disidente en 1999 y en 2018 rechazó el cristianismo para convertirse al Islam, cambiando su nombre a Shuhada’ Sadaqat.

Really sorry to hear of the passing of Sinéad O’Connor.

Her music was loved around the world and her talent was unmatched and beyond compare.

Condolences to her family, her friends and all who loved her music.

Ar dheis Dé go Raibh a hAnam. https://t.co/JVHxz7Kv2Z

— Leo Varadkar (@LeoVaradkar) July 26, 2023