La cantante Sinead O’Connor acusó que el fallecido músico estadounidense Prince la agredió en su mansión de Hollywood y ella tuvo que salir escapando a pie en medio de la noche.

En entrevista con The New York Times, la artista irlandesa contó que Prince la invitó a su casa tras el éxito que alcanzó su versión de Nothing Compares 2 U, instancia en la que la habría reprendido por decir garabatos en entrevistas

Además, habría obligado a su mayordomo a servirle sopa, pesa a que ella la había rechazado, tras lo cual inició una pelea de almohadas. Fue en ese momento en que el músico habría escondido un objeto contundente en la almohada para golpearla.

“Cuando logré escapar a pie en medio de la noche, él me acechó con su auto, saltó y me persiguió por la carretera“, aseguró O’Connor

“Tienes que estar loco para ser músico, pero hay una diferencia entre estar loco y ser un abusador violento de mujeres”, acusó.

La cantante ya había adelantado el episodio en 2007, en entrevista con el medio Mirror: “cuando le dije que se fuera a la mierda, (Prince) se molestó mucho y se volvió bastante amenazante, también físicamente. Terminé teniendo que escapar. Él es capaz de golpear. Todo lo que pude hacer fue escupir”.