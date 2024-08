Tras dos años de pausa: Shawn Mendes regresa a la música con nuevo disco

El disco del cantante canadiense se llamará "Shawn" y estrenará dos primeros sencillos en las próximas semanas.

Shawn Mendes regresa a la música con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, una noticia que llega cuando han pasado dos años desde que el artista comunicó su retiro, en julio del 2022.

Entonces, el cantante se encontraba de gira para promocionar el que, hasta ahora, es su último disco, Wonder, lanzado en 2020. Sin embargo, problemas de salud mental habrían sido la razón por la que se mantuvo alejado de los escenarios.

Sin embargo, esa no fue la última vez que el intérprete sacó nueva música, ya que participó de la banda sonora de la película Lilo, Lilo, Cocodrilo, como la voz del personaje principal, Lyle.

Además, pocos meses antes de su retiro, lanzó When You’re Gone, un último sencillo que llegó a las plataformas en medio de los rumores de su ruptura amorosa con la cantante Camila Cabello.

Hasta ahora, se sabe que el próximo trabajo de estudio del canadiense tendrá su lanzamiento el 18 de octubre de este año, una noticia que tiene contenta a su fanaticada.

Fue él mismo quien dio el anuncio a través de su cuenta de Instagram, donde mencionó que regresar a la música es “como un regalo” y que espera que a sus fanáticos les guste su nuevo disco.

Shawn es el nombre del próximo álbum del artista, el cual contará con 12 canciones, donde destacan Isn’t That Enough y Why Why Why, que serán lanzadas como sencillos para su cumpleaños, el próximo 8 de agosto.