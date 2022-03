(CNN) – Antes de ser presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky era un actor y comediante exitoso.

Ahora Netflix vuelve a transmitir la serie de televisión que le ayudó a convertirse en una estrella, y que le sirvió de trampolín para su campaña presidencial.

Servant of the People es una sátira política en la que Zelensky interpreta a un profesor de bachillerato que se convierte en presidente de Ucrania después de que se viraliza un discurso suyo sobre la corrupción en el gobierno del país.

La serie se estrenó en 2015 y algunos han atribuido a este papel el haber ayudado a catapultar a Zelensky a la presidencia de Ucrania en la vida real en 2019.

“¡Lo pidieron y está de regreso!”, señaló Netflix en un tuit, anunciando el regreso de la serie.

Zelensky domina actualmente la escena mundial con sus emotivas peticiones de ayuda tras la invasión rusa de su país.

You asked and it’s back!

Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF

— Netflix (@netflix) March 16, 2022