Baby Reindeer, la serie de Netflix que ha causado furor mundial debido a su excéntrica trama, expresamente basada en hechos verídicos, ha vuelto a ser tendencia. Y esta vez, nuevamente debido a sus nexos con la realidad.

El periodista inglés Piers Morgan invitó a su programa Piers Morgan Uncensored a la “verdadera” Martha Scott. Se trata de Fiona Harvey, una escocesa de 58 años a la que, tras ver el show, miles de internautas alrededor del mundo no tardaron en vincular al caso.

Ello, tras indagar en los perfiles públicos que mantenía en diversas redes sociales y las publicaciones que hacía en las mismas sobre el cómico Richard Gadd (productor, guionista y protagonista de Baby Reindeer; donde interpreta a Donny).

La historia real detrás de Baby Reindeer, la serie de Netflix basada en una acosadora real

“No he visto la serie”

La mujer justificó su asistencia al programa expresando que “los detectives de Internet” la habían “acosado y amenazado de muerte” a tal punto, que no le había quedado más elección que dar su versión de los hechos.

También aseguró que “no ha visto nada” de Baby Reindeer y la información que maneja en torno a la producción es acotada. “He oído hablar de la escena del juicio, de las penas de cárcel y todo eso”, aseguró.

Rechazó, además, tener curiosidad alguna al respecto.

“Creo que me enfermaría (al verla). Se ha apoderado bastante de mi vida, lo encuentro muy obsceno. Me parece horrible, misógino, algunas de las amenazas de muerte en Internet han sido realmente terribles. La gente me llama por teléfono. Yo no le daría crédito a algo así y no es realmente mi tipo de drama”, aseguró.

Fiona Harvey llegó a admitir haberse encontrado con Richard Gadd “dos o tres veces” y también haberle apodado “bebé reno”.

Sin embargo; a lo largo de toda la entrevista, de aproximadamente una hora de duración, negó tajantemente -y en repetidas ocasiones- haber acosado al comediante alguna vez, llegando a tildarlo de “psicótico” y “mentiroso” por cómo retrató la historia.

“En general, creo que tiene problemas psiquiátricos extremos”, expresó.

También adelantó que, entre sus planes, está emprender acciones legales.

“No creo haberle enviado nada. Puede que haya habido un par de correos electrónicos, bromas, pero eso es todo”, dijo, tras ser consultada respecto a los 41 mil e-mails narrados en la trama.

Admitió haberle tuiteado “14 o 18 veces”, haberle enviado menos de diez correos electrónicos y una carta, pero negó haberle enviado mensajes por Facebook o mensajes de voz.

En un punto, admitió poseer cuatro teléfonos celulares: “Me gusta tener a la gente en teléfonos distintos”.

Múltiples contradicciones

Cuando el conductor hizo referencia a las similitudes entre su modo de expresarse y la presencia escénica del personaje, pese a que Harvey aseguró no haber observado a la actriz que interpreta a Martha Scott, dio una descripción bastante símil.

Tenía, incluso, noción de su edad.

“No he visto a la actriz. Pero las dos somos escocesas, las dos tenemos el pelo oscuro. Ella es considerablemente más joven, creo que tiene unos 18 años menos que yo…”.

“¿Cuántos años tienes?”, le preguntó Morgan.

“Tengo 58. Soy un año más joven que tú y creo que Martha… la actriz, Jessica, tiene unos 40, 38”.

Jessica Gunning, la actriz que interpreta a Martha Scott, tiene 38 años.

Piers Morgan, en tanto, el periodista que entrevistó a Fiona Harvey, efectivamente es un año menor que ella: cumplió 57 años en marzo.