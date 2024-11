“Sería un crimen no seguir cantando”: Emilia Dides devela su futuro ligado a la música tras su paso por Miss Universo

La representante chilena en el certamen además señaló que "pronto voy a dar un anuncio importante. Ahora necesito estar concentrada en todo lo que está pasando, sin embargo, se vienen cosas muy mágicas".

Ha pasado menos de una semana desde que Emilia Dides obtuvo un histórico puesto en el concurso Miss Universo, al quedar entre las 12 finalistas.

En conversación con El Mercurio, Dides abordó el resultado y también adelantó parte de sus próximos pasos en el ámbito del espectáculo.

Emilia Dides y su futuro ligado a la música

Sobre cómo vivió el desenlace de Miss Universo, Dides confesó que “obviamente que me sentí triste. Sin embargo, ya me sentía ganadora porque hicimos historia al haber quedado en el top 12. Así que no lo pensé demasiado, solamente flui porque sé que hice un trabajo increíble“.

“Apenas terminó el concurso fui a abrazar a mi familia. Estaba esperando verlos, ver a la gente que estaba afuera del hotel. Ellos me gritaban que yo era la ganadora, que me querían, que me venían a ver directamente desde Chile. Eso era todo lo que necesitaba para terminar una noche tan mágica como la del sábado”, señaló.

¿Dónde la veremos en el futuro? Dides puntualizó que “yo soy una mujer cantante, soy artista, energética, entonces sí o sí ahora voy a emprender vuelo como artista y a ver cómo me va llenando de energía la música”.

“Pronto voy a dar un anuncio importante. Ahora necesito estar concentrada en todo lo que está pasando, sin embargo, se vienen cosas muy mágicas con diferentes marcas con las que pueda potenciar y trabajar mi imagen como Emilia Dides y como artista”, adelantó también.

En cuanto a lo que buscará hacer en el futuro inmediato, señaló que “trabajar con shows y también quiero seguir con mi proyecto de musicoterapia. Quiero conectar con las personas a través de la música porque eso también me llevó muy lejos en el Miss Universo”.

“Tener una carrera musical está en mis planes desde que nací. Siempre fue algo que me ha emocionado, que me lleva a ser una mejor mujer y creo que es algo que ahora no puedo desaprovechar. Definitivamente, sería un crimen no cantar”, sentenció.