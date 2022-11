(CNN) – En el aspecto más profundamente personal de Selena Gomez: My Mind & Me, la cantante y actriz lee extractos de su diario llenos de dudas y ansiedad, que incluyen líneas como “tengo que dejar de vivir así” y “quiero saber respirar de nuevo”. Hablar sobre su trastorno bipolar es sin duda un servicio, pero el lapso de seis años que abarca esta presentación íntima de Apple TV+ trabaja para desarrollar sus revelaciones en un documental.

Dirigida por Alek Keshishian, cuyos créditos incluyen Madonna: Truth or Dare, así como el video de Gomez de 2015 Hands to Myself, la película claramente muestra un amplio acceso a su tema, comenzando con la preparación para su gira de 2016 durante los ensayos en Los Ángeles Sports Arena, antes de que acortara el calendario de actuaciones debido a la ansiedad y los ataques de pánico.

A partir de ahí, My Mind & Me se desplaza prácticamente por todas partes, siguiéndola en un viaje a Kenia, acompañándola mientras soporta las preguntas de los paparazzi, acompañándola mientras viaja, visita a la gente de su antiguo barrio y refleja sus irritaciones al tratar con la prensa como parte de una gira de medios.

“Me siento como un producto”, se queja en un momento, y luego les confiesa a sus amigos que el tipo de preguntas tontas que responde regularmente pueden parecer “una pérdida de tiempo”.

El documental es quizás más notable al mostrar el trabajo de Gomez en nombre del Rare Impact Fund, un esfuerzo para recaudar dinero para ayudar a los jóvenes que enfrentan problemas y problemas de salud mental.

El principal problema es que hay una sensación dispersa, casi arbitraria, de lo que se muestra a Gomez y dónde, mientras se saltan algunas adiciones recientes relevantes a su currículum, como el éxito de la serie de Hulu, Only Murders in the Building.

“A pesar de lo grandiosa que era la vida, debajo de todo estaba luchando”, dice Gómez durante un discurso, que resume perfectamente el punto subyacente del documental y el hecho de que incluso alguien que aparentemente lo tiene todo puede estar plagado de desafíos.

Es fácil restar importancia al coraje que necesitan las celebridades para bajar la guardia y reconocer sus debilidades o falibilidades, revelando un lado de sí mismas que el público no siempre ve. Eso por sí solo hace que el mensaje sea significativo, un punto subrayado por las partes de la jetsetter de la vida de Gomez que se muestran aquí, y si ayuda a una persona, más poder para ella.

Aún así, si Gomez se irrita, comprensiblemente, al sentirse como “un producto”, My Mind & Me no escapa a la noción de que está aprovechando esa fama, y ​​la parte de su existencia como producto, para venderla.

Selena Gomez: My Mind & Me, se estrena el 4 de noviembre en Apple TV+.