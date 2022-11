Midnights, el último álbum de la cantante estadounidense Taylor Swift continúa rompiendo récords y este lunes, a una semana de su lanzamiento, sorprendió al ocupar los 10 primeros lugares del Billboard Hot 100.

Se trata de la primera vez en que un único artista ocupa las 10 primeras posiciones del prestigioso listado que ya cuenta con una antigüedad que supera los 64 años, desplazando al rapero Drake quien ocupó nueve lugares con Certified Lover Boy en septiembre de 2021.

Lee también: Con Pablo Chill-E y volando sobre el público: Así fueron los conciertos de Bad Bunny en Chile

“10 de 10 de los Hot 100??? En mi décimo álbum??? Estoy en un caos”, publicó en su cuenta de Twitter la cantante, respondiendo a una publicación realizada por la cuenta oficial de Billboard.

Swift lanzó el álbum el pasado 21 de octubre y debutó en la cima de la lista de álbumes principales de Billboard. Además, provocó un colapso de Spotify, convirtiéndose en el disco más reproducido durante un día según informó la plataforma.

10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SHAMBLES. https://t.co/q1n5Zc6pYA

— Taylor Swift (@taylorswift13) October 31, 2022