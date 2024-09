“Está muy adolorido, pero bien”: Familia de Roberto Nicolini revela detalles de su delicado estado de salud

El exanimador de "Pipiripao" se encuentra en la UTI luego de sufrir un “infarto complicado y problemas arteriales”. Su familia agradeció las muestras de cariño y apoyo.

“Está muy adolorido, pero bien”. Esta es parte de la actualización su estado de salud que reveló la familia de Roberto Nicolini, luego de una preocupante publicación donde alertaban sobre las condiciones en las que se encuentra el actor y exanimador de televisión.

¿Qué pasó?

Anoche, la familia del exconductor de Pipiripao, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook, en donde pedían “enviar buenas ondas y oraciones por Roberto“, señalando que había ocurrido un “evento inesperado“.

La publicación causó preocupación entre sus seguidores. No obstante, no se insistió en consultar sobre el origen de su actual condición, a raíz de una petición directa de sus cercanos y seres queridos: “No llamar, por favor. Ya iremos contando“.

Sufrió un infarto y tiene 4 procedimientos

Horas después, la familia entregó más detalles de lo ocurrido. En primera instancia, indicaron que Nicolini sufrió un “complicado” infarto al corazón, lo que sumó “problemas arteriales que hicieron crisis con ese infarto“.

Por esta razón, se le programaron cuatro procedimientos y del primero ya salió en buenas condiciones: “¡Corazón grande y resistente! Salió victorioso“.

Junto a ello, su familia indicó que el exanimador “está muy adolorido, pero bien“, y actualmente se encuentra internado en la UTI, donde es “bien regaloneado por todos”. “Lo salvó que comemos sano y no fuma ni bebe alcohol, pese al sobrepeso y la diabetes“, agregaron sus cercanos y seres queridos.

“No recibe visitas ni llamados ni puede contestar los mensajes que ya le iré leyendo, apenas podamos estar juntos”, añadieron.

Finalmente, la familia de Roberto Nicolini agradeció las muestras de cariño y apoyo que han recibido tras el anuncio de su delicado estado de salud: “Da pena verlo como pollo indefenso, pero va siempre de frente en la vida y de esto tiene que salir adelante. Estaba muy contento con la recuperación del suceso anterior de salud y las terapias a las que se dedicó por meses, como si fuera una rutina laboral cuando vino, esto que lo pone a prueba de nuevo. Salió bien de la primera patita de hoy, quedan las otras”.

“Muchas gracias a todos quienes apoyan con afecto. ¡Ayuda mucho!“, sentenció.

Roberto Nicolini es ampliamente conocido por su trayectoria en la televisión chilena, especialmente por su labor en programas infantiles como Pipiripao, de UCV Televisión. Para la noche de ayer tenía agendada una función de la obra teatral Viva la diferencia.

A inicios de este año, el actor y comunicador sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), que lo llevó a estar internado y con rehabilitación.