(CNN/CNN Chile) – Pedro Pascal llegó a los premios Emmy dispuesto a vengarse de Kieran Culkin después de que la estrella de Succession se burlara de él durante los Globos de Oro a principios de este mes.

El actor de The Last of Us aprovechó su tiempo como presentador durante la transmisión de los Emmy este lunes para dar su respuesta.

Pascal, a quien se le ha visto usando un cabestrillo en el brazo en eventos recientes, comenzó explicando su lesión diciendo: “Todos estuvieron preguntando por mi brazo, pero en realidad es mi hombro“.

“Y creo que es hora de que todos sepan que Kieran Culkin me dio una paliza“, añadió en broma.

La cámara mostró a Culkin en ese momento, quien mantuvo su expresión seria mientras la audiencia reía.

Culkin a Pascal: “Chúpala, Pedro”

En medio de la premiación de los Globos de Oro el pasado 7 de enero, el hermano del también actor Macaulay Culkin (Mi Pobre Angelito, Ricky Ricón), no dudó en enrostrarle su triunfo en la categoría de Mejor Actor de Televisión (Drama) a uno de los favoritos de la noche, Pedro Pascal.

“Como que asumí que nunca iba a subir al escenario, así que este es un momento bonito. Chúpala, Pedro. Perdón. Es mío”, agregó sarcásticamente, provocando la risa al unísono de los presentes.

La cámara apuntó directamente al chileno en búsqueda de su respuesta, y su mueca cómplice de falso dolor no tardó en multiplicarse a través de las redes sociales.

"Suck it Pedro, sorry." – Kieran Culkin wins his first Golden Globe for his role in #Succession at the 2024 #GoldenGlobes pic.twitter.com/lrczdSXEfO — The Hollywood Reporter (@THR) January 8, 2024

Pascal estuvo nominado a tres premios Emmy por su trabajo en The Last of Us, Patagonia y por su episodio como presentador de Saturday Night Live. Culkin estaba nominado a un Emmy por su interpretación de Roman Roy en Succession, galardón que finalmente se llevó.