(CNN) –– La edición número 75 de los Premios Emmy, los más importantes de la televisión, se celebraron este lunes en el Teatro Peacock de Los Ángeles, Estados Unidos, luego de un retraso de varios meses debido a las dos huelgas que enfrentó Hollywood el año pasado.

El actor y comediante Anthony Anderson fue el encargado de conducir la gala, en la que Succession se llevó seis premios de sus 27 nominaciones, incluida la de mejor serie dramática.

Revisa a los ganadores y ganadoras en los Premios Emmy 2023

Mejor serie dramática

Sucession

Mejor serie de comedia

The Bear

Mejor miniserie

Beef

Mejor actor – serie dramática

Kieran Culkin (Succession)

Mejor actriz- serie dramática

Sarah Snook (Succession)

Mejor actor de reparto- serie dramática

Matthew Macfadyen (Succession)

Mejor actriz de reparto- serie dramática

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Mejor actor- serie de comedia

Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor actriz- serie de comedia

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Mejor actriz de reparto – serie de comedia

Ayo Edebiri (The Bear)

Mejor actor de reparto- serie de comedia

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Mejor actor – miniserie o telefilme

Steven Yeun (Beef)

.@steveyeun takes home the award for Outstanding Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie for BEEF (@Netflix)! Congrats on a first-ever #Emmy win! #Emmys #75thEmmys pic.twitter.com/Y7erCb9o5Q — Television Academy (@TelevisionAcad) January 16, 2024

Mejor actriz – miniserie o telefilme

Ali Wong (Beef)

Mejor actor de reparto – miniserie o telefilme

Paul Walter Hauser (Black Bird)

Mejor actriz de reparto – miniserie o telefilme

Niecy Nash-Betts (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Mejor programa de entrevistas

The Daily Show with Trevor Noah

Mejor reality de competición