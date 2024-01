Aunque Chile sí se hizo presente en la lista de nominaciones de los Globos de Oro 2024 de la mano de Pedro Pascal, no se logró sumar un galardón.

El actor de 48 años figuraba en la lista de nombres postulados a Mejor Actor de Televisión (Drama) por su rol como Joel en The Last of Us.

La serie, que fue un éxito de audiencia y cerró su primera temporada con más de ocho millones de espectadores, fue estrenada a comienzos de 2023 por HBO y contó con una producción basada en el videojuego homónimo lanzado diez años antes.

El premio quedó en manos de Kieran Culkin, quien deslumbró al jurado compuesto por los 93 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) con su interpretación de Roman en la galardonada serie Succession.

Estrenada por la misma casa televisiva (HBO), el show que, desde 2018 hasta 2023 siguió el imperio de la familia Roy, cerró la noche como la gran ganadora en el segmento televisivo, con cuatro Globos de Oro a su nombre.

El actor de 41 años no esperaba ganar la prestigiosa categoría, y así lo hizo ver en el discurso que dio al aceptar el premio.

“Me nominaron a los Globos de Oro hace como 20 años atrás. Y en ese momento, recuerdo haber pensado: ‘Nunca volveré a estar en esta ceremonia otra vez… Lo cual me pareció bien, da lo mismo”, bromeó al final.

Culkin, hizo referencia a 2003, año en que perdió como Mejor Actor (Película: Musical o Comedia) ante Richard Gere, por su actuación en Chicago.

Gracias a su performance como el hijo menor de Logan Roy, volvió a estar nominado en 2019, 2020, 2022 y 2024.

"Suck it Pedro, sorry." – Kieran Culkin wins his first Golden Globe for his role in #Succession at the 2024 #GoldenGlobes pic.twitter.com/lrczdSXEfO

— The Hollywood Reporter (@THR) January 8, 2024