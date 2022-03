A nadie dejó indiferente uno de los momentos que sin duda marcará la historia de los Premios Oscar: Will Smith se subió al escenario para pegarle un golpe a Chris Rock.

Chris Rock realizó una broma sobre cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, esposa del actor, quien sufre alopecia, un trastorno autoinmune que provoca la caída del cabello.

“¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!”, manifestó Will Smith tras pegarle a Rock.

¿Qué opina La Academia? A través de un tuit, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas aseguró que: “La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma”.

Posteriormente, detallaron que “esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”.

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022