(CNN) –Y el Razzie es para…

Cada año, alrededor de la época de los Oscar, cuando se celebra lo mejor del cine, se lleva a cabo una ceremonia de premios alternativa que destaca lo peor (al menos, según ellos) del cine: los premios Razzie.

Esta 44ª edición de los infames “honores” contaba con Jason Statham, Vin Diesel y Ana de Armas entre los nominados a peor actor y actriz.

Expend4bles, Meg 2: The Trench, Shazam! Fury of the Gods y Exorcist: Believer estaban nominadas a la peor película de 2023.

Pero en una mala señal para la figura ahora de dominio público Mickey Mouse, la película de terror Winnie the Pooh: Blood & Honey se llevó a casa el Razzie a la peor película, según anunció la asociación de premios este sábado.

En las categorías de actuación, el ganador del Premio de la Academia Jon Voight recibió el premio al peor actor por la película Mercy, mientras que Sylvester Stallone se llevó el premio al peor actor de reparto por Expend4bles.

La estrella de Transformers, Megan Fox, tuvo la distinción de ganar dos Razzie, a peor actriz y actriz de reparto, por Johnny & Clyde y Expend4bles, respectivamente.

La película de terror Winnie the Pooh ganó otros cuatro premios, incluido el de peor pareja en la pantalla para Pooh y Piglet como Blood-Thirsty Slasher/Killers (!), según el anuncio de los Razzie.

Los Razzie, también llamados Premios Golden Raspberry, no han estado libres de controversia.

El año pasado, la organización fue criticada por nominar a Ryan Kiera Armstrong, que entonces tenía 12 años, para su papel protagónico en la nueva versión de Firestarter, lo que derivó en una disculpa de los organizadores.