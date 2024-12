System of a Down en Chile: Preventa especial arranca este miércoles tras cambio de ticketera

La banda pisará tierras chilenas el 30 de abril de 2025. Revisa los precios, dónde comprar y todo lo demás aquí.

Ahora sí que sí. Este miércoles se desarrollará, finalmente, la preventa especial para el concierto de System of a Down en Chile.

La banda pisará el escenario del Parque Estadio Nacional el 30 de abril de 2025.

Tras unas desafortunadas primeras horas de venta de boletos, la productora Lotus, que está a cargo de llevar el evento, decidió abandonar la plataforma Livetickets y moverse, en su lugar, a la más tradicional Puntoticket.

La nueva venta comenzará este miércoles 18 de diciembre a las 10:00 horas, solo para usuarios del Banco de Chile.

Conforme pasen las horas, el evento será publicado en la página de la ticketera. Puedes revisarlo aquí.

Los precios de SOAD en Chile

Por medio de un comunicado, la productora explicó la decisión de cambiar de ticketera. Revísalo a continuación:

“Debido a la intermitencia y problemas técnicos en el sistema de compra de Livetickets, la venta de entradas para System Of A Down se detiene y no continuará realizándose en dicha plataforma.

A partir del 18 de diciembre a las 10 am iniciará la venta en Puntoticket.cl con la Preventa Artista y Preventa Exclusiva para Clientes Banco de Chile. La Venta General comenzará el 19 de diciembre a las 12 pm. Para quienes realizaron compras, el ticket será válido y nos pondremos en contacto con ustedes.

Sabemos lo mucho que esperaban este momento y entendemos la frustración que generaron los inconvenientes en la fila virtual y proceso de compra.

Agradecemos enormemente su paciencia y el amor incondicional que tienen por System Of A Down. Este cambio busca asegurar que cada fanático tenga la oportunidad que merece para estar en este evento único”.