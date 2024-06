El príncipe William comparte una foto de su infancia con el rey Carlos III por el Día del Padre

(CNN) – El príncipe William compartió el domingo una fotografía que lo muestra cuando era niño con su padre, el rey Carlos III, para conmemorar el Día del Padre en el Reino Unido.

El heredero al trono británico publicó la imagen en X y escribió: “Feliz día del padre, Pa. W.”

La foto muestra a William y al entonces Príncipe de Gales afuera con una pelota a los pies de Carlos.

Los propios hijos de William, George, Charlotte y Louis, compartieron un homenaje a su padre en Instagram que incluía una fotografía de los cuatro en la playa.

“Te amamos, papá. Feliz Día del Padre. G, C & L”, se lee en el mensaje del Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis.

La foto fue tomada por Catherine, Princesa de Gales, según el pie de foto.

