Preventa del concierto de System Of A Down en Chile genera caos: Sitio web se encuentra colapsado

El regreso de System Of A Down a Chile, tras una década de ausencia, ha generado gran expectativa entre sus fanáticos.

La banda armenio-estadounidense se presentará el próximo 30 de abril de 2025 en el Parque del Estadio Nacional, como parte de su gira sudamericana “Wake Up“, que contempla siete conciertos entre abril y mayo del próximo año.

Sin embargo, el entusiasmo por asistir al evento ha provocado problemas en la primera preventa, que comenzó esta mañana.

Según reportan numerosos usuarios en redes sociales, el sitio web encargado de gestionar la venta de entradas experimentó intermitencias, tiempos de espera excesivos e incluso caídas completas, lo que ha generado frustración y críticas hacia los organizadores.

La situación recuerda otros casos similares donde la alta demanda supera las capacidades técnicas de los sistemas de venta, dejando a muchos interesados sin opciones claras para adquirir sus boletos.

Cabe destacar que la última visita de System Of A Down a Chile fue en 2015, como parte de una gira que incluyó su participación en el festival Rock in Río. Este nuevo espectáculo promete ser uno de los eventos más destacados del próximo año para los amantes del rock y el metal en la región.

Por el momento, se espera que los organizadores se pronuncien para aclarar las medidas que tomarán frente al colapso del sistema y garantizar el acceso a las entradas para los fanáticos.

