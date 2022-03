El año 2019 es uno que Stefani Germanotta, mundialmente conocida como Lady Gaga es uno que jamás olvidará. Esto porque consiguió el histórico hito de hacerse de los cuatro grandes premios a la música de película con Shallow, la emotiva canción central de la película A Star is Born, que co-protagonizó junto a Bradley Cooper.

Entonces Lady Gaga se subió al escenario para recibir el Golden Globe por Mejor Canción, el Bafta por Mejor Música Original y los Grammy por Mejor Interpretación de Dúo de pop y Mejor Canción Escrita para Audiovisual. La guinda de la torta fue el Óscar a Mejor Canción Original.

Esa vez, de las 8 nominaciones que recibió la cinta dirigida por William A. Wellman, Lady Gaga sacó la cara ganando la única estatuilla.

Quizá por eso y por lo aclamado de su rol dando vida a Patrizia Reggianien en la película House Of Gucci -de Ridley Scott- es que uno de los temas que se ha tomado la antesala de la 94° edición de los Premios Oscar 2022, ha sido la ausencia de la cantante entre la nominadas a Mejor Actriz.

En esa categoría este año compiten Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Penélope Cruz (Parallel Mothers), Nicole Kidman (Being the Ricardos) y Kristen Stewart (Spencer).

El premio a Mejor Actriz es uno que desde Chile se mirará con especial atención por la nominación de Kristen Stewart, quien encarnó a la princesa Diana en la película dirigida por el chileno Pablo Larraín.

Entre las celebridades que han reaccionado a lo que se ha calificado como un “desaire” a la intérprete está Jane Campion, la directora de El Poder del Perro, que corre como la gran favorita de la noche con 12 nominaciones. “Una de las actrices que pensé que entraría en la categoría de interpretación principal, y que me extrañó que no estuviera allí fue Lady Gaga. Me pareció que estuvo extraordinaria”, dijo Campion.

Ahora fue el actor y músico Jared Leto, compañero de reparto en House of Gucci, quien expresó que “fue shock y una sorpresa. Es más, creo que debería recibir una invitación para todos los Óscar, solo para tenerla allí. Es una artista increíble que hace un trabajo tan valiente. Debería ser celebrada por todos en mi opinión”.

De todas formas, Lady Gaga estará presente en la ceremonia como presentadora de uno de los galardones.