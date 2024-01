La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, celebró las históricas nominaciones de La memoria infinita (Maite Alberdi) y El conde (Pablo Larraín) a los premios Oscar 2024.

Este martes, se dio a conocer que las producciones nacionales fueron seleccionadas para competir en las categorías Mejor documental y Mejor fotografía, respectivamente. Esta doble nominación es un hito en la historia del país, ya que es primera vez que dos trabajos chilenos son considerados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en una misma edición del certamen.

La memoria infinita, documental que grafica la historia y últimos momentos del periodista Augusto Góngora junto a su esposa, la actriz Paulina Urrutia, competirá en la categoría junto a Bobie Wine, Four Daughters, To Kill A Tiger y 20 Days In Mariupol.

En tanto, Edward Lachman, director de fotografía de la parodia sobre el dictador Augusto Pinochet, tendrá de rivales a Rodrigo Prieto (Los asesinos de la Luna), Hoyte van Hoytema (Oppenheimer), Matthew Libatique (Maestro) y Robbie Ryan (Pobres criaturas).

Reacción del Gobierno

La ministra Arredondo manifestó su alegría y aprovechó el espacio para felicitar a ambos directores, destacando además a la productora Fábula, por esta doble nominación.

“Agradecerles a ambos creadores y a sus equipos por sus talentos y por poner el nombre de Chile en lo alto. A través de sus creaciones, durante 2023 pudimos emocionarnos y también reflexionar. Así que todo el éxito de cara a la premiación”, expresó.