Este martes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer las mejores producciones nominadas para la ceremonia 96° de los Premios Oscar 2024.

La Memoria Inifinita, filme chileno dirigido por Maite Alberdi, había sido preseleccionado. Finalmente, este martes la Academia confirmó su nominación al Oscar en la categoría de mejor documental.

La cinta narra la historia y últimos momentos del periodista Augusto Góngora junto a su esposa, la actriz Paulina Urrutia.

La Memoria Infinita competirá en la categoría junto a Bobie Wine, Four Daughters, To kill a Tiger y 20 days in Mariupol.

A las 21:30 horas de este martes la película será emitida totalmente gratis en el Parque de las Esculturas.