Este martes, la película El Conde, de Pablo Larraín, fue nominada en la categoría a Mejor Fotografía en los Premios Oscar 2024.

La nominación es liderada por el estadounidense Edward Lachman, quien estuvo a cargo de la dirección de fotografía de la cinta.

Lachman ya había estado en dos oportunidades nominado al Oscar y recibió premios por películas como I’m not there, Far from heaven y Carol.

El estadounidense competirá con Rodrigo Prieto (Los asesinos de la Luna), Hoyte van Hoytema (Oppenheimer), Matthew Libatique (Maestro) y Robbie Ryan (Pobres criaturas).

El ganador será revelado el próximo domingo 10 de marzo. La ceremonia se realizará en el teatro Dolby de Los Ángeles, Hollywood, y será conducida por el comediante Jimmy Kimmel.

Noticia en desarollo…