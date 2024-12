Angelina Jolie recibió premio tributo en los Gotham Awards 2024 por su actuación en “Maria”, de Pablo Larraín

Las celebridades brillaron en los Premios Gotham 2024, llevados a cabo en Nueva York con el propósito de destacar el cine y la televisión de vanguardia. Zendaya, Angelina Jolie y Denis Villeneuve recibieron homenajes especiales, mientras que “A Different Man” ganó como Mejor Película.

(CNN) — Las estrellas se dieron cita el lunes por la noche en los Premios Gotham de este año, celebrados en el Cipriani Wall Street de Nueva York.

El evento “rinde homenaje al talento visionario delante y detrás de la cámara, amplía la audiencia del cine y la televisión de vanguardia y apoya el trabajo anual de la organización sin ánimo de lucro The Gotham Film & Media Institute”, según afirma su propio sitio web.

Zendaya recibió el Spotlight Tribute por su papel en la película Challengers, y aprovechó el momento para homenajear a su madre, Claire Stoermer. “Se lo dedico mi madre”, dijo la actriz de 28 años. “Mi mamá está aquí esta noche. Un saludo para ella, que tiene mucha vergüenza”.

Nicole Kidman estaba nominada por su trabajo en el thriller erótico Babygirl, en el que interpreta a una ejecutiva casada que se embarca en un romance con un becario más joven.

Lee también: Premios Grammy Latinos 2024: Revisa la lista completa de ganadores

Kidman llegó con un vestido vintage de Dolce & Gabbana de 1998, mientras que Pamela Anderson llegó a la alfombra roja con el rostro libre de maquillaje.

Nominada por su papel en The Last Showgirl, Anderson ha sido noticia recientemente por asistir a las alfombras rojas con cara lavada, dijo a People que no está en contra del maquillaje. “A veces también me gusta hacerlo”, explicó. “Tiene su momento y su lugar. Siento que, en mi vida personal, no tenía sentido”.

Timothée Chalamet y James Mangold recibieron el Visionary Tribute por su colaboración en A Complete Unknown, la próxima película biográfica de Bob Dylan.

Angelina Jolie recibió el Tributo a la Intérprete por su interpretación de la legendaria cantante de ópera María Callas en la película María, de Pablo Larraín.

Lee también: Los elogios profesionales de Angelina Jolie al chileno Pablo Larraín: “Cuando trabajas con él, no puedes hacer nada a medias”

Franklin Leonard y su compañía, la Black List, plataforma dedicada a nutrir la narrativa escrita y empoderar a los escritores para que maximicen su potencial profesional, recibieron El Homenaje Gotham al Aniversario.

Denis Villeneuve recibió el Homenaje al Director de Gotham por su extraordinaria construcción del mundo y su destreza narrativa en Dune: Parte Dos.

El reparto de The Piano Lesson, que incluye a Samuel L. Jackson, John David Washington, Ray Fisher, Danielle Deadwyler, Michael Potts, Corey Hawkins y Erykah Badu, recibió el Ensemble Tribute “por su cautivadora química y arte”.

Otros ganadores de la noche

Mejor Película — A Different Man

Mejor Película Internacional —All We Imagine as Light

Mejor Documental — No Other Land

Mejor Director — RaMell Ross por Nickel Boys

Mejor Guion — Azazel Jacobs por His Three Daugthers

Director Revelación Gotham — Vera Drew por The People’s Joker

Interpretación Principal Destacada — Colman Domingo en Sing Sing

Interpretación Secundaria Destacada — Clarence Maclin en Sing Sing

Intérprete Revelación — Brandon Wilson en Nickel Boys