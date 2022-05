Este lunes, la mítica banda británica de rock progresivo, Pink Floyd, ha sorprendido uniéndose a la red social del momento, TikTok, integrando a la plataforma sus 15 álbumes para que los fans publiquen videos usando las canciones.

Así lo confirmó el sitio MSN, que también precisó que se suma una cuenta exclusiva de la agrupación históricamente conformada por Roger Waters, David Gilmour, Syd Barret, Richard Wright y Nick Mason. Sin embargo, por ahora se encuentra inactiva, aunque han declarado a los medios que pronto estarán publicando contenido único.

Cabe destacar que este día, en que se realizó el anuncio, los creadores de Money y Eclipse cumplen exactamente 50 años del día en que entraron al estudio para grabar su álbum The Dark Side Of The Moon, lanzado en 1972.

Finalmente, mayo se perfiló como un mes importante para la banda, ya que se encuentran en negociaciones para vender su catálogo musical por millones de dólares. Hace semanas la banda lanzó una nueva canción original tras 28 años, llamada Hey Hey Rise Up, en apoyo a Ucrania debido a la guerra con Rusia. No obstante, el lanzamiento se hizo sin la presencia de Waters, debido a su posición ante el tema.