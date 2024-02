Pedro Pascal fue elegido como la “Estrella Masculina de Televisión de 2024” en los People’s Choice Awards por su trabajo dando vida a Joe Miller, el protagonista de la serie de HBO The Last of Us.

Este premio significa un nuevo reconocimiento a la trayectoria artística del actor chileno, quien además de recibir el galardón como tal, tuvo su revancha con el actor de Succession que se impuso a él en los Globos de Oro, Kieran Culkin.

Culkin se sumó al chiste que sembraba una supuesta rivalidad con el protagonista de TLoU e incluso le dijo “chúpalo Pedro” cuando recibió su propio galardón. Pascal también bromeó con ello en las ceremonias consiguientes, como los Emmy.

La lista de nominados de los People’s Choice Awards se vio así:

Chase Stokes, Outer Banks

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, The Bear

Kieran Culkin, Succession

Pedro Pascal, The Last of Us

Samuel L. Jackson, Secret Invasion

Steve Martin, Only Murders in the Building

Tom Hiddleston, Loki

Pascal y su coprotagonista, Bella Ramsey, ya comenzaron con la grabación de la segunda temporada de la serie basada en el popular juego de Naughty Dog.

El chileno también fue recientemente confirmado como el intérprete de Reed Richards en Los 4 Fantásticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).