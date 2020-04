Después de casi cinco años desde su final, la serie Parks and Recreation regresará con un capítulo especial en medio de la crisis mundial a raíz de la pandemia del coronavirus.

Se trata de un especial de 30 minutos que será emitido por NBC -cadena que produjo la aclamada serie-, dirigido por su creador, Michael Shur, y que contará con la participación del elenco original, entre los que se encuentran nombres como Amy Poehler, Rashida Jones, Aziz Ansari, Nick Offerman, Aubrey Plaza y Chris Pratt.

El anuncio fue realizado por las redes oficiales de la serie, que fue estrenada en 2009 y cuenta con siete temporadas, donde se indicó que el capítulo está fijado para el próximo viernes 30 de abril y que busca recaudar dinero para una campaña de Feeding America.

Leslie Knope wants to let you in on a secret… On April 30, #ParksAndRec is returning to NBC for “A Parks and Recreation Special”. Our workplace proximity associates, along with our neighbors at @StateFarm, are raising money for @FeedingAmerica. Join us! https://t.co/YuyWBTYmrH pic.twitter.com/ZId6Lq3rkJ

— Parks and Recreation (@parksandrecnbc) April 23, 2020