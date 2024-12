“La gente se lo toma muy a pecho, nosotros cantamos lo que ya se vive”: Óscar Maydon y su reflexión sobre las críticas a los corridos tumbados

El joven mexicano ha logrado consolidarse en las listas mundiales gracias al éxito de “Tu Boda”, su última colaboración con Fuerza Regida. Sin embargo, como ya ha ocurrido con su compatriota Peso Pluma, las referencias al narcotráfico presentes en su música no se han visto exentas de controversia.

El cantante mexicano Óscar Maydon ha logrado consolidarse como una de las figuras más destacadas de la música actual, posicionándose durante varias semanas en el Top Global de Spotify con su tema Tu Boda.

La colaboración con Fuerza Regida no solo ha resonado en su país natal, sino que también lo ha llevado a compartir listas con artistas de renombre como Lady Gaga, Bruno Mars, Billie Eilish y Sabrina Carpenter.

En conversación con CNN Magazine, Maydon expresó su sorpresa por el impacto mundial de su música: “¿Esperaba el número uno en México? Sí, la verdad sí, porque ya se nos hizo costumbre, como dicen por ahí. Pero, ¿top 5 en el mundo? No, te lo juro que no”.

El éxito del artista lo ha consolidado como una de las grandes figuras de los corridos tumbados, un género que ha sido popularizado por exponentes como Peso Pluma y Natanael Cano.

“Todo empezó por un sueño, como un chavo que tiene sueños y sacó su música en Internet”, relató el joven cantante a CNN Chile.

“Después, una disquera me adopta, empezamos a desarrollar el proyecto. Somos un equipo muy bien organizado, y ya la máquina está dando. Tenemos una fórmula que hasta ahora no nos ha fallado, y vamos a seguir explotándola hasta que la gente ya no quiera escuchar eso”.

Actualmente, Maydon cuenta con más de 26 millones de oyentes mensuales en Spotify. Sin embargo, su éxito no ha estado exento de controversias, y las referencias al narcotráfico presentes en su música han generado críticas y restricciones en algunos espacios.

“Eso es algo complicado, porque la gente se lo toma muy a pecho. Nosotros cantamos lo que ya se vive. No sé por qué la gente se centra tanto en que nosotros tenemos la culpa de eso. Ni aunque agarren a un capo, las cosas siempre siguen y ni siquiera es por la música”, reflexionó.