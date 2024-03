Peso Pluma finalmente rompió el silencio respecto a la baja a último minuto de la cartelera de Viña 2024.

En una reciente entrevista con Rolling Stone, el artista de 24 años abordó diversos temas, entre ellos su próximo álbum, la inspiración tras sus letras -acusadas por muchos de incitar a la cultura del narcotráfico– y el rol que juega la prensa negativa en su vida. Fue en este último contexto que se hizo referencia a las especulaciones tras la cancelación de su espectáculo en la Quinta Vergara.

Su respuesta ante las críticas: “Si les gusta, bien. Y si no les gusta, bien”

El mexicano adelantó que su próximo álbum de estudio -que llevará por título Éxodo y mostrará “un lado más oscuro” de él- será una respuesta más directa ante las críticas.

Su lanzamiento está programado para el período entre junio y agosto, meses de verano en Norteamérica.

“Va a haber muchas cosas sobre por qué hacemos lo que hacemos, y por qué cantamos lo que cantamos, por qué la gente nos enfrenta entre nosotros, por qué los medios siempre buscan cosas malas, por qué la gente se centra más en lo negativo que en lo positivo”, explicó.

Y aunque reconoció que no es fácil ignorar la negatividad, aseguró: “Día a día estoy aprendiendo a que todo me importe una mierda. Y a hacer simplemente lo que me gusta. Si les gusta, bien. Y si no les gusta, bien”.

Peso Pluma sobre la “locura”: “Una enfermedad que todos los que somos los grandes la tenemos”

En otra reveladora confesión, Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Kabande, admitió sentirse “un poco fragmentado” y poseedor de “múltiples personalidades”.

De hecho, aseveró que no se considera “una persona normal”: “Estoy loco, y no lo digo en broma. Mentalmente, estoy loco. Las ideas que tengo, las canciones que hacemos. Pero creo que la locura forma parte de la genialidad”.

En esa línea, continuó: “Es como una enfermedad que tenemos. Digo que es una enfermedad. Todos los que somos los grandes la tenemos, y ni siquiera lo sabemos. Y a veces estamos locos, y esa locura nos hace genuinos y auténticos. Todos estamos locos de distintas maneras”.

Cancelación a último minuto de Viña 2024

Aunque durante la entrevista el intérprete de corridos tumbados se negó a comentar sobre su controversial ruptura con la también artista Nicki Nicole (23), sí dio atisbos de lo que sería una respuesta a la controversia que generó la cancelación a último minuto de su show en la Quinta Vergara.

Cabe tener en cuenta que la presentación del artista estaba programada para el espectáculo final de la noche de cierre del certamen, donde posteriormente le reemplazó el rapero argentino Trueno.

“La prensa sensacionalista publica una noticia sobre su ingreso en un centro de salud mental y rehabilitación en México”, señala el autor del reportaje. “Peso acalla los rumores, revelando que en realidad solo ha estado pasando el rato en el estudio en California”, prosigue.

Asimismo, agrega que, a comienzos de marzo, obtuvo las primeras palabras del cantante al respecto: “Las últimas semanas han sido una auténtica locura. La gente siempre va a tener algo que decir sobre lo que estoy haciendo y crear su propia narrativa“.

“Pero la realidad es que, todos estos días, he estado en el estudio trabajando en Éxodo“, finalizó, volviendo el foco hacia el que será su cuarto álbum de estudio.