Paula Luchsinger y Andrew Bargsted hablan sobre su obra “La Prueba”: Una reflexión sobre la genialidad y la salud mental

En Santiago, el Teatro Zoco estrena una versión local de "La Prueba", dirigida por Marcelo Leonart. Esta aclamada obra teatral, galardonada con un Pulitzer y tres premios Tony, explora la vida de una familia afectada por el legado y la enfermedad mental de un matemático destacado.

Desde el corazón cultural de Santiago, el Teatro Zoco presenta desde este mes la reinterpretación local de la obra La Prueba, bajo la dirección de Marcelo Leonart.

Esta reconocida pieza teatral, que ha sido premiada —un Pulitzer y tres Tony a su haber— y montada en numerosas locaciones internacionales, profundiza en la vida de una familia marcada por el legado de un matemático de renombre que sufre un grave deterioro mental.

Durante su despliegue de casi dos horas sobre el escenario, los espectadores son llevados a través de un viaje emocional y cognitivo que desentraña la genialidad y las cargas que esta conlleva.

Dos de sus protagonistas, los actores chilenos Andrew Bargsted y Paula Luchsinger, compartieron su experiencia como parte del elenco en CNN Magazine.

View this post on Instagram A post shared by Paula Luchsinger Escobar (@paulaluchsinger)

“Sí me gustó la película, pero también creo que hemos hecho una versión muy distinta. La película era un poco más luminosa. No estoy diciendo que nuestra obra no lo sea, pero los problemas de la familia están más expuestos de una manera más real, y está bien, porque las relaciones familiares son lindas y también son complejas“, explicó Luchsinger.

Asimismo, añadió que la obra, escrita en 2001 por el dramaturgo estadounidense David Auburn, resonó con ellos al ensayar, pues se sintieron atraídos hacia sus múltiples capas de problemáticas sociales y personales.

La Prueba se mantendrá en cartelera hasta el 25 de agosto en el Teatro Zoco, con funciones de jueves a sábado a las 20:00 y los domingos a las 19:00.

Venta de entradas a través de PuntoTicket.