Feid lanza su nuevo single “SORRY 4 THAT MUCH”: Escúchalo aquí

Feid acaba de lanzar un nuevo sencillo: SORRY 4 THAT MUCH.

El artista, reconocido por sus múltiples nominaciones al Latin GRAMMY, presentó el nuevo single por primera vez durante un reciente concierto en Chicago.

SORRY 4 THAT MUCH cuenta con un video musical filmado en las calles de Japón, reflejando nuevamente la influencia que la cultura asiática ha tenido en las producciones del cantante, rasgo especialmente notable desde su álbum de 2021 INTER SHIBUYA – LA MAFIA.

El colombiano, en tanto, pisará suelo nacional con su FERXXOCALIPSIS Tour 2024 el próximo 26 de noviembre, en un concierto agendado en el Estadio Monumental.

Mira el video oficial de SORRY 4 THAT MUCH, de Feid