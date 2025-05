Los descargos de Don Carter tras cancelación de su show en Temuco: “El chileno sigue siendo muy doble estándar”

Hace un par de semanas, Juan Alcayaga había informado que su espectáculo en la Universidad Católica de Temuco había sido suspendido de forma unilateral.

El humorista Juan Alcayaga -más conocido en el mundo del espectáculo como Don Carter– se refirió a la cancelación de su show que realizaría en el Aula Magna de la Universidad Católica de Temuco.

Hace un par de semanas, el comediante informó a través de sus redes sociales que dicho espectáculo fue cancelado de forma unilateral “por disposición del Gran Canciller” de la institución.

En diálogo con El Mercurio, Alcayaga aseguró que en su actual espectáculo “habrá harta contingencia, aprovechando todo el problema que tuve por no poder presentarme en la Universidad Católica de Temuco“.

Respecto a la suspensión de su presentación, aseguró que “nunca antes me habían suspendido, pero no le llamaría censura a lo que ocurrió. Me había presentado antes ahí y hubo otra colega (Paloma Salas) a la que también cancelaron“.

“A mi me gusta reirme con la gente, no de la gente. Yo no voy a ridiculizar a nadie porque quiero que el público lo pase bien”, añadió.

Finalmente, aseguró que “creo que el humor siempre va a ser cuestionado, no solo el mío, el humor político, el humor negro… el chileno sigue siendo muy doble estándar”.