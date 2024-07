Katy Perry anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio “143”: Revisa la fecha y los detalles aquí

La artista estadounidense se presentará en el festival Rock in Rio el mismo día en que será el lanzamiento del disco.

143 es el nombre del próximo álbum de estudio de Katy Perry, el cual fue anunciado durante la mañana de esta jornada.

Este sería el sexto disco de la cantante estadounidense, un proyecto esperado por sus fanáticos, ya que su último trabajo de estudio fue Smile, lanzado en 2020.

Sin embargo, en los cuatro años que han pasado, Perry ha lanzado algunos sencillos como All You Need Is Love, además, de algunas colaboraciones.

Detalles de 143, el nuevo álbum de Katy Perry

La artista informó del lanzamiento a través de sus redes sociales, el que está programado para el 20 de septiembre de este año, misma fecha en la que la intérprete de Firework se presentará en Rock In Rio.

Los fanáticos o katycats ya han comenzado a especular que la artista hará un gran show en el evento en Rio de Janeiro, para celebrar el debut de su sexto álbum de estudio.

Aunque, no hay detalles del listado de canciones, este próximo 11 de julio se lanzará Woman´s World, el primer sencillo del disco que también contará con un video musical.

En el caso de los fanáticos chilenos de Perry, podrán escuchar la nueva canción a partir de las 19.00 horas local.