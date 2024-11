NME lanza ranking de los álbumes de The Cure: ¿Cuál es la mejor obra de Robert Smith y compañía?

El regreso de The Cure con ‘Songs of a Lost World’ da pie para repasar su extensa y variada discografía. Aquí, cada uno de sus álbumes, clasificado desde su etapa menos memorable hasta sus obras maestras indiscutibles.

Tras una pausa discográfica que comenzó en 2008, The Cure volvió a la escena musical con su más reciente álbum, ‘Songs Of A Lost World’. Este esperado lanzamiento ha generado un renovado interés en la carrera de la banda británica, considerada pionera del goth-rock y conocida por su estilo inconfundible que combina oscuridad y nostalgia.

Aprovechando este regreso, NME realizó un completo repaso por la discografía de The Cure, analizando cómo cada álbum refleja la evolución musical y emocional de la banda, liderada por Robert Smith. Conócela acá:

14. Wild Mood Swings (1996)

Este álbum hizo honor a su nombre con cambios bruscos de estilo y tono. Sin una dirección clara y con problemas de alineación en la banda, resulta un trabajo experimental que nunca alcanzó cohesión. Aunque divertido, su naturaleza desordenada lo convierte en uno de los trabajos menos destacados de la banda.

13. The Cure (2004)

Abrasivo y con una producción densa, ‘The Cure’ presenta un sonido texturalmente audaz, aunque con un enfoque melódico que no logró impresionar. Pese a su colaboración con el productor Ross Robinson, la ejecución quedó a medio camino.

12. 4:13 Dream (2008)

Este álbum, el último antes de una pausa de 16 años, retoma elementos familiares de The Cure sin llegar a la altura de sus mejores producciones. Es un regreso nostálgico que, sin grandes riesgos, entrega un sonido sólido y agradable para los fans de la banda.

11. The Top (1984)

Un trabajo peculiar y experimental influenciado por la colaboración de Smith con Siouxsie And The Banshees. ‘The Top’ ofrece una mezcla ecléctica de psicodelia y pop, destacando ‘The Caterpillar’ y ‘Shake Dog Shake’ como algunas de sus piezas más innovadoras.

10. Bloodflowers (2000)

Con ‘Bloodflowers’, The Cure completó su “tríptico oscuro” junto a ‘Pornography’ y ‘Disintegration’. Es un álbum melancólico que captura la esencia introspectiva de la banda y tuvo gran influencia en el post-punk de la época.

9. Wish (1992)

Uno de los discos más populares y accesibles de The Cure, ‘Wish’ muestra su lado más pop y optimista con canciones como ‘Friday I’m in Love’. Sin embargo, le falta la intensidad emocional que caracteriza a sus mejores trabajos.

8. Seventeen Seconds (1980)

Un hito en su carrera temprana, este álbum marca el inicio de la fase más oscura de la banda. Con influencias post-punk, presenta un sonido atmosférico y sombrío que sería esencial en la evolución de The Cure.

7. Three Imaginary Boys (1979)

El debut de The Cure como trío muestra su inclinación punk inicial, con un estilo más directo y crudo. Es un álbum con energía y frescura, aunque menos representativo de la identidad madura de la banda.

6. Faith (1981)

Uno de los trabajos más melancólicos y sombríos, ‘Faith’ es un álbum introspectivo que muestra un lado opresivo y sombrío. La atmósfera oscura de temas como ‘The Holy Hour’ lo convierten en una pieza esencial en su discografía.

5. Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987)

Este álbum doble es una explosión de creatividad que abarca pop, post-punk y rock. Con temas como ‘Just Like Heaven’, muestra una faceta versátil y enérgica de la banda, demostrando su capacidad para reinventarse.

4. Songs of a Lost World (2024)

Tras 16 años, este álbum explora la fragilidad humana y la nostalgia. Profundamente influenciado por las pérdidas personales de Smith, es un trabajo maduro y emocional que se ha ganado un lugar destacado en su trayectoria.

3. The Head on the Door (1985)

El álbum que llevó a The Cure al éxito comercial con canciones accesibles pero profundas. ‘In Between Days’ y ‘Close to Me’ son clásicos que mezclan melancolía y pop en un equilibrio perfecto.

2. Pornography (1982)

Este álbum sombrío es un clásico del post-punk. Grabado en una época turbulenta para la banda, ‘Pornography’ es una obra cargada de angustia y oscuridad, que se ha convertido en un referente de su estilo más crudo.

1. Disintegration (1989)

Considerado la obra maestra de The Cure, ‘Disintegration’ captura la esencia de la banda en su momento más introspectivo y emocional. Desde el evocador ‘Plainsong’ hasta el épico ‘Fascination Street’, este álbum ofrece un paisaje sonoro que define a The Cure.