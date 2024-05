Muere a los 53 años Morgan Spurlock, cineasta nominado al Oscar por su documental “Super Size Me”

En la película de 2004, el estadounidense registró su experiencia consumiendo sólo comida de McDonald's durante 30 días. La voluntad de utilizarse a sí mismo como experimento para determinar los efectos de desayunar, comer y cenar comida de la cadena fascinó al público. Engordó más de 11 kilos y documentó los efectos negativos que tuvo en su cuerpo.

(CNN) – Morgan Spurlock, cineasta nominado al Oscar, falleció este jueves debido a complicaciones derivadas de un cáncer, según informó su familia. Spurlock, que tenía 53 años, murió en Nueva York rodeado de familiares y amigos, según informó su hermano en un comunicado.

“Fue un día triste, ya que dijimos adiós a mi hermano Morgan”, dijo Craig Spurlock. “Dio tanto a través de su arte, ideas y generosidad. El mundo ha perdido a un verdadero genio creativo y a un hombre especial. Estoy muy orgulloso de haber trabajado junto a él”.

La carrera de Spurlock como director fue variada e impredecible. Se le conoce, sobre todo, por Super Size Me, pero también realizó un documental satírico sobre la búsqueda de Osama bin Laden, dirigió un concierto de One Direction e incluso una película sobre Homero Simpson y el béisbol.

Durante varios años, también fue presentador de una popular serie original de CNN, Morgan Spurlock Inside Man.

El impacto de Super Size Me

Spurlock fue el fundador del estudio de producción Warrior Poets, con sede en Nueva York, y su primera película, Super Size Me, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2004, donde le valió el premio a Mejor Director. El filme, además, ganó el primer premio del Sindicato de Guionistas de América al Mejor Guión de Documental y fue nominado al Oscar a Mejor Documental.

En la película, Spurlock registró su experiencia consumiendo sólo comida de McDonald’s durante 30 días, obligándose a “súper agrandar” sus pedidos cada vez que los trabajadores de la cadena le mencionaran la opción durante la compra.

La voluntad de utilizarse a sí mismo como experimento para determinar los efectos de desayunar, comer y cenar comida de McDonald’s fascinó al público. Engordó más de 11 kilos y documentó los efectos negativos que tuvo en su cuerpo.

Super Size Me 2: Holy Chicken, secuela enfocada en las consecuencias de consumir pollo frito, se estrenó en 2019.

Nacido en Parkersburg (Virginia Occidental), el cineasta se crió en Beckley, donde se graduó en el instituto Woodrow Wilson. En 1993 se licenció en la Universidad de Nueva York.

Gracias al éxito de su primer proyecto, Spurlock produjo otros documentales, entre los que se incluyó Where in the World is Osama Bin Laden? (2008) y POM Wonderful Presents: The Greatest Movie Ever Sold (2011). También estuvo tras la serie de telerrealidad 30 Days (2005) y estuvo a la vanguardia de la creación de contenidos digitales al haber ayudado a Hulu a sumergirse en la programación original con su primera serie titulada A Day in the Life.