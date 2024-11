Mon Laferte sorprende con su propia exposición de arte visual en Matucana 100: “Yo toda la vida he sido un poco todóloga”

Inspirada en el concepto de "autopoiesis", de Humberto Maturana y Francisco Varela, la artista utiliza la exposición para dar voz a testimonios de mujeres de distintos contextos y visibilizar sus historias.

La cantante y artista visual Mon Laferte compartió detalles con CNN Magazine sobre su nueva exposición, Autopoiética, una experiencia inmersiva abierta en el Centro Cultural Matucana 100 que invita a los visitantes a reflexionar sobre temas de sanación, comunidad y la experiencia femenina. “Yo toda la vida he sido como un poco ‘todóloga’ (…) Pero las mujeres somos muy así, totalmente multitasking”, confesó.

El título —mismo que lleva su último disco de estudio, lanzado en 2023— se inspira en el concepto de autopoiésis, de Humberto Maturana y Francisco Varela, y a través del mismo, la artista busca que esta muestra permita la expresión de cada mujer sin imponer su propia visión.

“Maturana decía que el amar es dejar aparecer a un otro, dejar que se exprese. Eso es el amar. Y justamente esa es la idea de esta exposición. No es imponer mi visión, sino que es dejar aparecer los testimonios de otras mujeres, sin importar su edad, su contexto social”, reflexionó en conversación con CNN Chile.

La chilena comentó que su cercanía con el público a través de la música le ha permitido construir una conexión profunda que facilita que, pese a no conocerla personalmente, las personas confíen en ella para compartir sus historias.

“Como me conoce la gente de la música, me siente muy cercana. Es mucho más fácil para mí acercarme. De hecho, podría decir que casi no hago un esfuerzo y la gente me cuenta su vida. A veces, se me acerca un desconocido en la calle y me dice: ‘Gracias, tu canción me ayudó a…’, y me cuentan su historia. Entonces, me he vuelto una especie de antropóloga, socióloga, psicóloga… Porque escucho muchas historias de la gente, y sobre todo de mujeres”, explicó.

“Es una locura darte cuenta de que, sin importar la edad ni la el contexto, las problemáticas son transversales. El abuso sexual, la maternidad, las culpabilidades, la alimentación, el peso. Compartimos demasiadas cosas todas las mujeres y ojalá que esta exposición pueda servir un poquito para hacernos conscientes y soltar todas estas culpas”.

Y en ese mismo contexto, añadió que, gracias a estas vivencias universales y el hecho propio de ser artista, le es “más fácil conectar, y entender, y ser más empática con otras realidades”.

También expresó su deseo de llevar Autopoiética a otras regiones de Chile, para que su mensaje de sanación y empatía llegue a una audiencia más amplia, y que el arte pueda percibirse como algo accesible para todos.

“Quiero que mi arte visual no sea solamente de un grupo selecto, sino que pueda ir directo a todas las personas, porque es una exposición muy de sentir”.

Los detalles de la exposición

La muestra, inaugurada el 30 de octubre, se despliega en mil metros cuadrados y estará abierta al público hasta el 19 de enero de 2025. Estará disponible de miércoles a domingo, de 11:00 a 20:00 horas, en la Galería Principal de Matucana 100.

Está recomendada para mayores de 14 años, mientras que los menores de esta edad pueden ingresar gratuitamente acompañados por un adulto.

Las entradas generales, en tanto, están disponibles en Punto Ticket de $4.900 de miércoles a viernes, y de $7.900 los fines de semana y festivos.

Los adultos mayores a partir de 65 años tienen un precio especial de $3.900.