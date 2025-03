Millie Bobby Brown acusa a la prensa de acoso por críticas a su físico: “No es periodismo, es bullying”

La actriz de 21 años cuestionó por qué se le exige mantener la imagen de su infancia y rechazó las expectativas poco realistas sobre su crecimiento. “Parece que la gente espera que me mantenga congelada en el tiempo, como si aún tuviera la misma apariencia que en la primera temporada de Stranger Things. Como no es así, ahora me convierto en blanco de críticas”, afirmó.

La actriz británica Millie Bobby Brown ha cuestionado públicamente a ciertos medios de comunicación y periodistas por realizar críticas a su apariencia física durante la gira de promoción de su más reciente película, The Electric State.

A través de un video en redes sociales, la estrella de Stranger Things expresó su descontento ante la forma en que ha sido abordada en la prensa y calificó varios artículos como una forma de acoso.

En el registro, de casi tres minutos de duración, Brown mencionó que ha estado en el ojo público desde los 10 años y lamentó que algunos sectores sigan fijándose en su aspecto físico en lugar de reconocer su crecimiento personal y profesional.

“Parece que la gente espera que me mantenga congelada en el tiempo, como si aún tuviera la misma apariencia que en la primera temporada de Stranger Things. Como no es así, ahora me convierto en blanco de críticas”, afirmó en su Instagram.

La actriz hizo referencia a titulares recientes que han analizado su imagen y mencionó directamente a los autores de estas notas.

“Esto no es periodismo, es bullying”, señaló, cuestionando el hecho de que adultos dediquen tiempo a “disecar su rostro, su cuerpo y sus decisiones”.

Además, destacó que algunos de estos artículos fueron escritos por mujeres, lo que consideró aún más preocupante.

“No me disculparé por crecer ni reduciré mi presencia para encajar en expectativas poco realistas. Nos hemos convertido en una sociedad en la que es más fácil criticar que elogiar. ¿Por qué la reacción instintiva es decir algo negativo en lugar de algo positivo?”, reflexionó.

En su mensaje, hizo un llamado a la reflexión sobre el impacto que estos comentarios pueden tener en jóvenes figuras públicas y en otras mujeres que enfrentan críticas por su apariencia.

“Hagámoslo mejor, no solo por mí, sino por todas las niñas que merecen crecer sin miedo a ser destrozadas por existir”, concluyó.

Mira el video completo de Millie Bobby Brown (traducción más abajo)

View this post on Instagram A post shared by Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

“Quiero tomarme un momento para hablar de algo que creo que es más grande que yo, algo que afecta a todas las mujeres jóvenes que crecen bajo el escrutinio público. Creo que es necesario hablar de esto.

Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente parece no poder crecer conmigo. En lugar de eso, actúan como si debiera permanecer congelada en el tiempo, como si debiera seguir teniendo el mismo aspecto que en la primera temporada de Stranger Things.

Y como no lo hago, ahora soy un blanco.

Hablemos de los artículos, los titulares, la gente que está tan desesperada por derribar a las mujeres jóvenes.

¿Por qué los miembros de la Generación Z, como Millie Bobby Brown, envejecen tan mal?, por Lydia Hawken.

¿Qué se ha hecho Millie Bobby Brown en la cara?, por John Ely.

Confunden a Millie Bobby Brown con la madre de alguien mientras guía a su hermana pequeña Ava por Los Ángeles, por Cassie Carpenter.

Matt Lucas, de Little Britain, se burla de la nueva imagen de Millie Bobby Brown, escrito por Bethan Edwards, amplificando un insulto en lugar de cuestionar por qué un hombre adulto se burla de la apariencia de una mujer joven.

Esto no es periodismo. Esto es acoso. El hecho de que escritores adultos dediquen su tiempo a diseccionar mi cara, mi cuerpo, mis elecciones, es inquietante. ¿Y el hecho de que algunos de esos artículos estén escritos por mujeres? Peor aún.

Siempre hablamos de apoyar y elevar a las jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas a golpe de clic. La gente desilusionada no puede soportar ver a una niña convertirse en mujer en sus términos, no en los suyos. Me niego a disculparme por crecer.

Me niego a empequeñecerme para encajar en las expectativas poco realistas de personas que no pueden soportar ver a una niña convertirse en mujer. No voy a dejar que me avergüencen por mi aspecto, por cómo me visto o por cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad en la que es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido.

¿Por qué la reacción instintiva es decir algo horrible en lugar de decir algo amable? Si tienes un problema con eso, tengo que preguntarte: ¿Qué es lo que realmente te incomoda tanto?

Actuemos de mejor manera. No solo por mí, sino por todas las niñas que merecen crecer sin miedo a ser destrozadas por el simple hecho de existir”.